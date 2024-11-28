Общество

Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

Идея проведения этого актуального в наши дни праздника впервые прозвучала еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции (Италия). Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных, пишет calend.ru.

В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Любое животное, будь то собака, кошка, черепаха или птица нуждается в гуманном обращении. Но жестокость по отношению к животным приобретает в стране ужасающие масштабы. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание тем, кто своими хулиганскими действиями, садистскими наклонностями, корыстными побуждениями причиняют увечье животным либо доводят их до гибели.

И ежегодно в День домашних животных силами общественных, экологических, образовательных организаций и структур проводится множество мероприятий — круглые столы и семинары на тему заботы о домашних животных; выставки кошек, собак и других домашних питомцев, конкурсы и викторины, посвященные им; акции по сбору средств и кормов для животных, обитающих в приютах.