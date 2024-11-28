Общество

Эксперты назвали драйверы развития технологического лидерства России

В Москве на конференции «Импульс Т1» представители госсектора, бизнеса и науки обсудили, какие инновационные идеи и технологии станут драйверами для укрепления суверенитета страны. Организатором мероприятия выступил один из лидеров российского ИТ-рынка Холдинг Т1.

Центральным событием деловой программы форума стала пленарная дискуссия «Моделируй будущее». Участники сессии назвали наиболее перспективные направления цифрового развития и обсудили технологии, которые усилят позиции страны на глобальной арене. В рамках дискуссии также были затронуты вопросы создания благоприятных условий для бизнеса и роста национальных высокотехнологичных компаний, способных занять лидирующие позиции на рынке.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ, рассказал о роли технологий в развитии финансового сектора и трендах финтеха будущего.

«Главным драйвером развития цифровых решений является потребность в обеспечении технологического суверенитета страны. Важную роль в этом процессе играют новые прорывные технологии. Искусственный интеллект, уже получивший мощное развитие, открывает множество возможностей для бизнеса, и будет все больше применяться финансовыми организациями. Унификация финтех-сервисов и внедрение систем OpenAPI позволит собрать все банковские услуги в одном приложении. Ведущие банки также держат курс на реализацию операций в цифровом рубле, в том числе и для упрощения трансграничных переводов. Применение цифровой валюты сделает услуги, которые ранее могли себе позволить только крупные игроки рынка, доступными для всех пользователей банковских сервисов», — рассказал Вадим Кулик.

Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом», поделился опытом реализации масштабных инженерных идей в одной из крупнейших компаний страны.

«Сегодня «Росатом» развивает более 80 бизнес-направлений, включая ветро- и водородную энергетику, электромобильность, продукты и услуги для нефтегазовой отрасли, международную логистику, цифровые продукты, ядерную медицину и многое другое. В этих областях мы реализуем инновационные проекты и внедряем современные отечественные решения в производственные процессы. Вместе с тем во главе цифровой трансформации стоит важная задача — обеспечение технологической независимости атомной отрасли и страны в целом. Здесь особенно важна синхронизация как отдельных отраслей промышленности, таких как радио- и микроэлектроника, а также взаимодействие участников рынка и сотрудничество между бизнесом, государством и научными учреждениями», — отметил Евгений Абакумов.