Большинство псковских компаний готовят новогодние подарки для сотрудников и их детей - опрос

9 из 10 компаний готовят подарки для сотрудников и/или их детей в честь нового года. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие редставители предприятий и организаций из Пскова.
На Новый год 24% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в каждой пятой компании (21%). На каждом втором предприятии (52%) работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.
38% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.
Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (в порядке убывания числа упоминаний):
1. Календари с корпоративной символикой;
2. Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и прочее.);
3. Сладости;
4. Алкоголь;
5. Новогодние сувениры с корпоративной символикой;
6. Продукция компании;
7. Другое (кружки, мерч, билеты на развлекательные мероприятия, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и прочее).