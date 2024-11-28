Общество

Большинство псковских компаний готовят новогодние подарки для сотрудников и их детей - опрос

9 из 10 компаний готовят подарки для сотрудников и/или их детей в честь нового года. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие редставители предприятий и организаций из Пскова.

На Новый год 24% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в каждой пятой компании (21%). На каждом втором предприятии (52%) работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.



38% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.

Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (в порядке убывания числа упоминаний):

1. Календари с корпоративной символикой;

2. Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники и прочее.);

3. Сладости;

4. Алкоголь;

5. Новогодние сувениры с корпоративной символикой;

6. Продукция компании;

7. Другое (кружки, мерч, билеты на развлекательные мероприятия, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы и прочее).