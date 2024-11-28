Общество

Новый год под угрозой: главный Дед Мороз России остался без резиденции

В этом году дети могут остаться без подарков от главного Деда Мороза России. Дело в том, что он лишился своей резиденции в Великом Устюге. Налоговые органы закрыли юридическое лицо, которое отвечало за особняк символа праздника в Вологодской области.

Фото: «Российский Дед Мороз» / «ВКонтакте»

Резиденцией управляла ярославский депутат Татьяна Муромцева, которая в 2022 году была задержана за финансовые махинации и растрату бюджета на бренд «Дед Мороз», пишет mash.ru.

Долг в размере 52 тысяч рублей повис на ООО «Резиденция Деда Мороза», и было принято решение о его ликвидации. Деятельность фирмы перешла к туристскому муниципальному центру.

Крупный бизнес Вологды, связанный с миллиардером Владимиром Евтушенковым, выразил желание забрать бренд «Дед Мороз» и анонсировал строительство тематического парка.