Общество

Российский Дед Мороз опроверг информацию о закрытии резиденции

Вотчина Деда Мороза, расположенная в Великом Устюге Вологодской области, опровергла публикации ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы закрытии резиденции из-за долгов. Единственным официальным представителем Деда Мороза является АО «Дед Мороз», учрежденное правительством области, все объекты успешно работают и готовы к приему гостей, говорится в официальном Telegram-канале волшебника.

Фото: «Российский Дед Мороз» / «ВКонтакте»

«Довольно странная публикация распространяется в некоторых информационных каналах. Якобы Дед Мороз больше не принимает гостей в своей сказочной вотчине в Великом Устюге, на его организации повисли какие-то долги, а резиденцию закрыли. Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне - владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг", которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу. Не верьте фейкам: Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге», - говорится в сообщении.

Как отметила вотчина, единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является акционерное общество «Дед Мороз», учреждённое правительством Вологодской области.

Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом волшебника: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге. Все эти объекты успешно работают и готовы к приёму гостей, пишет ТАСС.

«Стоит отметить, что услуги, связанные с посещением Великого Устюга и организацией пребывания на родине Деда Мороза, оказывают многие туристические фирмы. Однако проблемы этих фирм - финансовые, налоговые, судебные и т.д. - не имеют отношения к деятельности АО "Дед Мороз" и не могут рассматриваться как повод к обсуждению бренда Всероссийского Деда Мороза в подобном ключе», - подытожили в вотчине.

В ноябре 2020 года объединённая пресс-служба судов Вологодской области сообщала об уголовном деле в отношении бывшего депутата Вологодского законодательного собрания, бывшего генерального директора акционерного общества «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой, обвиняемой в коррупции. Пресс-служба губернатора области сообщала, что после проведённой по поручению губернатора аудиторской проверки прежнее руководство акционерного общества «Дед Мороз» было отправлено в отставку, была назначена новая команда управленцев.