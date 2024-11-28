Общество

Дновский ТОС благоустроил территорию вдоль реки

Территория вдоль реки на Дновской улице в городе Дно благоустроил местный ТОС. Об этом сообщил Глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Шауркин / Telegram-канал

В прошлом году местные жители организовали территориальное общественное самоуправление (ТОС) и написали проект по благоустройству этого участка. После победы в конкурсе они приступили к реализации проекта.

Теперь территория вдоль реки огорожена забором, выровнена, выложены дорожки, установлена информационная табличка. Это место стало популярным среди горожан: сюда часто приходят за водой, здесь переходят с одной улицы на другую.

«На сегодняшний день реализация проекта завершена. Но это лишь первый этап. Участники ТОСа планируют работу в части благоустройства продолжить и очень надеются на победу в конкурсе 2025 года», - отметил Михаил Шауркин.