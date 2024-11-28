Общество

В России вступили в силу новые требования по маркировке для импортеров пива

Новые требования для импортеров пива вступили в силу в РФ в системе маркировки «Честный знак» - теперь они должны в обязательном порядке передавать сведения о фактическом содержании этилового спирта для продукции, ввозимой на территорию РФ. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также в случае, когда импортное пиво произведено за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но ввозится через страны - участницы таможенного союза, необходимо указывать реквизиты таможенного документа, на основании которого продукция была ввезена на территорию союза. Вся продукция, ввозимая с территорий стран ЕАЭС, должна иметь статус «в обороте» еще до момента пересечения границ с Российской Федерацией.

«Поэтапно расширяется функционал маркировки пива и пивных напитков. Уже с 1 декабря в отношении продукции в кегах необходимо будет вносить в систему расширенное описание, такие же требования вступят в силу с 1 мая - в отношении фасованной продукции», - отметил руководитель управления подакцизными товарными группами Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Кирилл Волков.

По его словам, это один из шагов к запуску экземплярной прослеживаемости, которая является одним из наиболее значимых инструментов в легализации рынка и ограждении потребителя от нелегального продукта, пишет ТАСС.