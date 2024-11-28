Общество

Александр Козловский поздравил однопартийцев с днем рождения «Единой России»

Сегодня партии «Единая Россия» исполняется 23 года. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Сила и мощь России – в единстве, сплоченности и общем порыве вести свою страну к новым победам и свершениям. Знаменательно, что с каждым годом ряды партии пополняются новыми людьми, полными интересных идей, заточенных на активную деятельность, не боящихся никаких преград. Это значит, что политика, которую проводит руководство "Единой России", находит отклик в сердцах и способна объединить большое количество людей и привести к исполнению одной идеи – сделать Россию еще более сильной и могучей, работать, а не говорить. От всей души желаю каждому, чья жизнь связана с партией, кто живет и горит идеями "Единой России", крепкого здоровья и исполнения всего задуманного! Пусть наши дела каждый день пишут историю Великой России! С праздником!» - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что партия «Единая Россия» уже 23 года является центром притяжения инициативных, деятельных и небезразличных людей, готовых работать на благо Родины и своих земляков.