Общество

Слет-фестиваль патриотических объединений Союзного государства проходит в Псковской области

Слет-фестиваль патриотических объединений Союзного государства проходит в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Слет-фестиваль объединил более 250 человек – это студенты и преподаватели, участники патриотических организаций, представители органов власти. Работа участников проходит по трем трекам: «Лучшие практики в сфере патриотического воспитания молодежи», «Проектная молодежная сессия», «Медиаинтенсив».

«На панельной дискуссии участники обсудили вопросы формирования единых подходов патриотического воспитания молодёжи. Также состоялся ряд лекций и встреч, посвященных вопросам молодежной политики», - сказал губернатор.