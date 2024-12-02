Общество

Студенты возложили цветы к памятнику солдату Первой мировой войны на псковской набережной

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова провел памятное мероприятие у памятника солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой в Пскове 2 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Студенты возложили цветы к памятнику и почтили память павших воинов.

Напомним, 3 декабря в России отменят День Неизвестного солдата. Памятная дата в России с 2014 года отмечается ежегодно в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Решение об установлении даты было принято Госдумой РФ в октябре 2014 года, а соответствующий указ подписан президентом России в ноябре того же года. По мнению законотворцев, установление дня «обосновывается необходимостью увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического сознания.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены, пишет Calend.ru.