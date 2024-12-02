Общество

МегаФон улучшил покрытие в Бежаницком округе

Почти семь тысяч жителей старинных сел Бежаницкого муниципального округа будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населенных пунктов. МегаФон увеличил зону покрытия на 30% для абонентов, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: МегаФон

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально в сельской местности. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

В Бежаницком округе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в поселках Красный Луч и Бежаницы, селах Чихачево и Ашево, деревнях Ублиска, Сарыгино, Гора, Бардово, Выдрино и Цевло. Оно затрагивает жилую зону, административные здания и социальные учреждения и помогает местным жителям и туристам сделать использование цифровых сервисов более комфортным.

Окрестности Бежаниц привлекают туристов и краеведов, сюда неоднократно приезжал поэт Александр Пушкин -— искал прототипы для своих произведений среди местных помещиков. Сейчас экскурсионные группы из Пушкиногорья уже приезжают в Бежаницкий округ, а сотрудники музея-заповедника «Михайловское» включили его достопримечательности в экскурсионный маршрут «Усадьбы Пушкинского края».

С начала года модернизация сети оператора затронула все районы области. Обновления коснулись не только крупных поселков, но и небольших населенных пунктов. Всего за 2024 год с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена в 90 деревнях и селах. По сравнению с прошлым годом интернет трафик на обновлённых территориях вырос на 62%.