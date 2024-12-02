Общество

Акцию «Скажи нет коррупции» проводят псковские приставы

Информационная акция «Скажи нет коррупции» проходит в УФССП России по Псковской области с 2 по 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В рамках данной акции проводятся различные мероприятия, направленные на информирование граждан о последствиях коррупции, механизмах ее предотвращения и борьбы.

3 декабря с 14:00 до 17:00 врио начальника отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Игорь Домрачев проведет «горячую» телефонную линию на тему противодействия коррупции.

«Горячая линия» предназначена для того, чтобы псковичи смогли задать вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, включая действия со стороны сотрудников органа принудительного исполнения. Для того, чтобы связаться с приставами, просто нужно позвонить по номеру телефона: 8 (8112) 699-075.

Основные цели акции:

повышение осведомленности граждан о проблеме коррупции и ее последствиях;

пропаганда честности, порядочности и принципов этики в повседневной жизни;

поддержка граждан, заявляющих о фактах коррупции и нарушениях.

«Мы верим, что совместными усилиями мы сможем сделать наше общество более честным и прозрачным, а коррупция будет искоренена. Давайте вместе работать над этим!» - добавили в пресс-службе судебный приставов.