Общество

Более половины респондентов ПЛН опасаются Третьей мировой войны

Более половины (57.3%) респондентов Псковской Ленты Новостей опасаются Третьей мировой войны, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 307 человек.

16% респондентов сомневаются, что конфликт достигнет таких масштабов.

14.7% опрошенных опасаются, но надеются на изменения после смены власти в Соединенных Штатах Америки.

8%

опрошенных псковичей уверены, что мировые лидеры не допустят Третьей мировой войны.

4% не следят за новостями и никакой эскалации не наблюдают.

Больше половины опрошенных псковичей настроены пессимистично и видят за эскалацией конфликта на Украине всё отчетливее маячащую угрозу мирового масштаба. 16% опрошенных считают, что конфликт, который уже идет, не дойдет до стадии, когда страны, обладающие оружием с «не очень мирным атомом», станут обмениваться любезностями в виде смертоносных боеголовок. Другая часть, а именно почти 15%, продолжает уповать на благоразумие наших заокеанских «коллег» из США, надеясь на то, что мир не сгорит в пепле ядерного огня. Чуть меньшее количество опрошенных жителей региона считает, что благоразумие и способность оценивать последствия своих решений все-таки возьмут верх в головах прочих лидеров стран на нашем земном шаре, не ограничиваясь одними лишь США. Еще меньше опрошенных псковичей, кажется, живут счастливее всех вышеупомянутых, так как не интересуются новостями, мировой повесткой, и всевозможные акты эскалаций конфликта их прошли стороной. За таких можно только порадоваться. Впрочем, нам, рядовым гражданам, остается только наблюдать за стремительно меняющейся повесткой, надеясь, что ракеты останутся в своих шахтах и никуда не полетят.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: Поможет ли увеличение штрафов решить проблему парковки на зеленых зонах?