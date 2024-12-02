Общество

Михаил Ведерников принял участие в семинаре Татьяны Голиковой о нацпроектах в сфере здравоохранения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 2 декабря, в Москве принял участие в семинаре заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, посвященном завершению национального проекта «Здравоохранение» и старту новых нацпроектов. Семинар прошел в Координационном центре правительства Российской Федерации.

Фото: пресс-служба правительства России

В мероприятии также приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, администрации президента России, Совета Федерации, главные внештатные специалисты Минздрава России, руководители субъектов РФ.

«Президент поставил перед нами задачу — обеспечить рост продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Как показал опыт других стран, мы можем это обеспечить, — подчеркнула Татьяна Голикова в начале мероприятия. — Люди — это самое главное в нашей стране. И мы должны добиться не только роста ожидаемой продолжительности жизни, а роста здоровой и активной жизни наших граждан. Именно этот приоритет мы заложили в новые нацпроекты „Продолжительная и активная жизнь“ и „Новые технологии сбережения здоровья“. Важно предотвратить заболевание, работать с гражданином до того, как он будет нуждаться в операции или сложном комбинированном лечении».

Вице-премьер рассмотрела с губернаторами особенности организации первичной медико-санитарной помощи, скорой и неотложной медицинской помощи, специализированной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Отдельное внимание было уделено медицинским кадрам, вопросам финансирования системы здравоохранения, профилактическим мероприятиям, а также новым национальным проектам, которые стартуют с 2025 года.

В Псковской области за период реализации президентского национального проекта «Здравоохранение» в рамках развития профильной инфраструктуры приведено в нормативное состояние свыше 40 больниц, поликлиник, ФАПов и других медицинских организаций.

С целью повышения качества обслуживания населения учреждения региона оснащены необходимым современным медицинским оборудованием, в том числе высокотехнологичным. Всего приобретено более 8 тысяч аппаратов и устройств диагностики и лечения.

Парк медицинского автомобильного транспорта пополнили 130 единиц техники. Это машины для перевозки амбулаторных пациентов и организации работы врачей и фельдшеров в отдаленных населенных пунктах области. За период действия нацпроекта «Здравоохранение» на территории региона возведено более 130 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория. Кроме того, закуплены 13 передвижных ФАПов и 3 специализированных автомобиля. Доступность медицинской помощи в удаленных населенных пунктах региона растет и за счет работы службы санитарной авиации. Специалистами совершено около 700 вылетов.