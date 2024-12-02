Общество

Международный день инвалидов празднуют 3 декабря

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (англ. International Day of Disabled Persons), с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

Указанное десятилетие было периодом повышения информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей. Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены ООН ежегодно проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.

Инвалидность — это медицинское состояние или серьезно нарушенная функция организма, существенно лимитирующая или ограничивающая возможности индивидуума в контексте стандартных норм для отдельных групп. Этот термин часто используется для обозначения индивидуальных функций организма, включая физические недостатки, сенсорные нарушения, когнитивные нарушения, интеллектуальные нарушения, психические заболевания, а также различные виды хронических заболеваний.

В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие — это одновременно договор по правам человека и инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года, а её принципами являются: уважение присущего человеку достоинства и личной независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

В мире 1,3 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности (это каждый шестой человек в мире), более 100 миллионов инвалидов — дети. И все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффективного и равноправного участия в жизни общества. По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, а также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таким как образование, занятость, здравоохранение и система социальной и правовой поддержки.

Некоторые люди с инвалидностью умирают раньше людей, не имеющих ограничений по здоровью, и этот разрыв в продолжительности жизни может составлять до 20 лет. К тому же, людям с инвалидностью угрожает вдвое больший риск развития таких патологий, как депрессия, астма, диабет, инсульт, ожирение и стоматологические заболевания. К сожалению, люди с ограниченными возможностями также подвержены гораздо более высокому риску насилия.

Поэтому проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни, пишет calend.ru.

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти цели были поставлены во Всемирной программе действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году. Это также является одной из главных задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Защита прав инвалидов — это не только вопрос справедливости, но и инвестиция в общее будущее.