Общество

Псковичку наградили почетной медалью от Ленинградского областного студенческого отряда

Выпускница 26-ой школы города Пскова, а также экс-комиссар студенческого педагогического отряда «Сияние» – Леонтьева Алена была удостоена бронзовой медали Ленинградского областного студенческого отряда за вклад в развитие студотрядов на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в студенческом отряде.

Фото здесь и далее: Студенческий педагогический отряд «Сияние»

В здании Правительства Ленинградской области 29 ноября прошла церемония подведения итогов года студенческих отрядов Ленинградского областного регионального отделения, приуроченная к седьмому дню рождения студенческих отрядов 47-го региона. Церемония подведения итогов года студенческих отрядов Ленинградской области – крупное ежегодное мероприятие, приуроченное к дате открытия регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» на территории региона.

Каждый год все участники движения встречаются в здании Правительства Ленинградской области, чтобы оценить работу, проделанную за год, наградить лучших бойцов и партнёров, а также выявить один из одинадцати действующих отрядов, который будет носить звание «Лучший линейный студенческий отряд».

В этом году в число гостей, которые пришли поздравить ребят вошли: председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области ─ Григорьева Марина Андреевна, Командир штаба Северо-Западного федерального округа ─ Комолятов Юрий Николаевич, Олипийская чемпионка, а также депутат Государственной Думы ─ Журова Светлана Сергеевна.