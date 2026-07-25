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Михаил Ведерников предложил включить в фильм «Три струны» эпизоды о псковском балалаечнике

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с российским режиссером, генеральным продюсером студии документального кино «Летопись», почетным гостем VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» Ольгой Актаевой. Об этом глава региона сообщил в Мах. 

Видео: Михаил Ведерников / Мах

«Картина "Я делаю шаг", снятая Ольгой Геннадьевной в нашем регионе, получила высокие профессиональные оценки, признание в России и за рубежом. И для нас это, конечно, очень значимо», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Сейчас команда Ольги Акатьевой работает над художественным фильмом «Три струны», посвященном создателю Великорусского оркестра Василию Андрееву. Это история о том, как простой инструмент – балалайка – стал символом России, а вера людей изменила мировую музыкальную индустрию.

«С нашей областью связано имя выдающегося балалаечника Бориса Трояновского. Обсудили с Ольгой Геннадьевной возможность включения эпизодов о музыканте в сценарий будущей картины. Ждем новых премьер!» – резюмировал губернатор.

Напомним, фильм «Я делаю шаг» снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала одна из старейших в России средняя общеобразовательная школа №1 имени Л. М. Поземского. В разные годы здесь учились выдающиеся ученые: создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.

Позже фильм номинировали на премию ИРИ (Института развития интернета).

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