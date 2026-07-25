Спиннинги, уха и детский азарт: XXI фестиваль «Псковская уха-2026» прошел на берегу Великой

XXI рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха-2026» состоялся в Пскове сегодня, 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Традиционные соревнования, приуроченные к празднованию Дня города, развернулись на левом берегу реки Великой — в акватории от церкви Климента папы Римского и вниз по течению до завода радиодеталей. Регистрация участников стартовала в 8:00, а уже в 9:00 на воду вышли спиннингисты, доночники и поплавочники. Юные рыбаки до 12 лет присоединились к борьбе за улов получасом позже, в 9:30.

К участию в фестивале приглашались все желающие без ограничений по возрасту и полу. Помимо двух основных возрастных групп — дети до 12 лет и участники от 13 лет и старше.

Помимо соревнований, организаторы подготовили и гастрономическую часть: все участники и гости праздника смогли попробовать настоящую уху, привезенную организаторами мероприятия. Победителей и призеров отметили грамотами и медалями комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, а также ценными призами от спонсоров.