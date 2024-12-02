Общество

Жители Псковской области смогут пройти тест на знание Конституции РФ

В субъектах Российской федерации и русскоязычных общинах 37 иностранных государств идет подготовка масштабной общенациональной акции, проходящей 12 декабря и приуроченной ко Дню Конституции РФ, — IX Всероссийскому тесту на знание Конституции РФ. Ежегодно в тестировании принимает участие более полутора миллионов человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Тестирование со слоганом #гражданствуй традиционно основано на наиболее обсуждаемых обществом темах за прошедший год, соотнесенных искусственным интеллектом со статьями Конституции России. В этом году особый акцент в акции будет сделан на теме семьи, ее положения в обществе и государстве, основных правах и обязанностях главной ячейки общества. Каждому участнику будет доступен индивидуальный вариант тестирования из базы более чем в 100 вопросов, утвержденных экспертным советом акции под председательством соавтора Конституции РФ 1993 г. Бориса Эбзеева. По итогам акции всех участников ожидают подарки и поощрения партнерской программы всероссийского теста на знание Конституции РФ.

«2024 год в России объявлен Годом семьи, и это неразрывно связано с основным законом в Российской Федерации: ведь семья — это основа воспитания не только личности, но и гражданина. Особое внимание в этом году мы уделяем конституционным особенностям семейных взаимоотношений в обществе и государстве, их правовым основам и перечню неотделимых обязанностей», — делится лидер всероссийского общественного движения «Гражданин» Юрий Шаркович.

IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет 12 декабря в онлайн формате на платформе https://гражданин.дети. В акции смогут принять участие все русскоговорящие желающие в возрасте от 12 лет.