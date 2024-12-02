Общество

Численность членов профсоюза работников образования в Псковской области приблизилась к 9,5 тысячи человек

Х отчётно-выборная конференция Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ проходит в Пскове 3 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Ровно 5 лет назад мы с вами подводили итоги, определяли цели и задачи. Сейчас важно не только оценить то, что было сделано, но и приумножить результаты», - отметила председатель областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Гончарова.

Всего в повестку конференцию включены 11 вопросов, среди них - вопрос об избрании председателя областной организации профсоюза.

На мероприятии присутствует 45 делегатов.

«Я здесь с ответным визитом, у нас подобное мероприятие состоялось 13 ноября, нас посещала Наталья Николаевна (Гончарова - ред.). Мне радостно, что мы смогли у себя принять руководителей образовательных организаций и профсоюзов, смогли обменяться опытом», - обратился к собравшимся председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки Валерий Кунашко.

Всего в Псковской области на 1 января текущего года в отраслевом профсоюзе состояли 5 043 человека. На 1 ноября их число увеличилось до 9 492 человек.

Псковская областная организация по числу членов занимает 4 место среди профсоюзных организаций в Северо-Западном федеральном округе.