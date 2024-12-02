Общество

Дизайн-код на существующие ларьки будет распространяться частично — Андрей Ульянов

Дизайн-код для нестационарных торговых объектов (НТО) будет распространяться на старые точки частично. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Требования дизайн-кода по киоскам регламентируют широкий спектр вопросов, которые должны будут учитываться предпринимателями. Требования после введения будут распространятся на новые НТО в полном объеме. В отношении объектов, которые были установлены ранее, требования не будут применяться в полном объеме: это вопросы размещения вывесок, это требования по обеспечению доступа маломобильным гражданам. Это достаточно большой перечень», — сказал Андрей Ульянов.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.