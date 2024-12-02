Общество

Из тыквы можно приготовить всё — бренд-шеф ресторана «Лёвенъ»

Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев рассказал о невероятном потенциале тыквы в эфире передачи «Дело вкуса» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Из тыквы можно сделать всё: запеканку, суп, мороженое, пирог, пирожное, крем. Это универсальный продукт с интересным ароматом, который одинаково подойдет к горячим соленым блюдам, салатам, десерту, к вину. Дополнить тыкву прекрасным сыром - вот вам закуска к вину», - отметил Евгений Васильев.

Кулинар также рассказал, что успешные комбинации продуктов, которые он применяет, появились благодаря многолетнему опыту.

«Есть выигрышные комбинации, которые я вывел за более чем 12 лет опыта. Если, например, взять тыкву, сыр с плесенью и заправку на основе горчицы - это точно будет классно. Дальше ты уже сам регулируешь: сочность можно добавить за счет салата, сытность добавить хлебом. Либо специями превратить этот тыквенный вкус в десертный, мускатным орехом и кардамоном, сахаром, какую-то сливочность, и у тебя уже получается отличный крем. Тыква отлично дружит с теми продуктами, которые с ней в сезоне. Яблоки и тыква - одновременно снял и одновременно приготовил. Это же касается и ягод», - добавил Евгений Васильев.