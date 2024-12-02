Общество

Торжественно-траурный митинг провели у мемориала неизвестного солдата в псковской деревне Писковичи

В День неизвестного солдата в псковской деревне Писковичи у одноименного мемориала прошел торжественно-траурный митинг. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Вместе с жителями, представителями ветеранских, молодежных патриотических и волонтерских организаций, учащимися школы отдали дань памяти тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Сегодня мы особенно остро чувствуем, как важно сохранять память о защитниках Отечества, отдавших свои жизни на полях сражений. К сожалению, не все имена героев Великой Отечественной войны установлены. Мы с большим уважением и благодарностью относимся к участникам поисковых отрядов. Их нелегкий труд – это огромный вклад в сохранение памяти и достоверной истории нашей страны.