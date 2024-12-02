Общество

Стажировку по проекту «Больше, чем работа» в Пскове проходят 60 студентов из Курской области

Псковская область присоединилась к проекту «Больше, чем работа». В рамках него стажировку в регионе проходят 60 студентов из Курской области. Студенты знакомятся с реальной производственной средой и расширяют горизонты в выборе будущей профессии. Проект реализуется областным центром занятости, региональным комитетом по труду и занятости и Росмолодежью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Регионов, которые хотят принимать у себя ребят, много. И все предлагают свои программы. И мы год назад создали Молодежный кадровый центр, который у нас старается разрабатывать интересные форматы работы с молодежью. И предприятия также постоянно ищут новые форматы, - отметила председатель Комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. - Нам было интересно расширить аудиторию, чтобы пробовать наши форматы не только на ребятах из Псковской области. У нас много рабочих мест, классные работодатели, и они очень хотят себя показать. И мы хотим показать предприятия, Молодежный кадровый центр и саму Псковскую область».

В рамках проекта во вторник, 3 декабря, в Молодежном кадровом центре прошла образовательная сессия, в ходе которой приезжие студенты приняли участие профориентационных играх «Кадры» и «Атлас профессий». Мероприятия направлены на развитие навыков командной работы и безопасного трудоустройства.

Завтра гости из приграничного региона центральной России побывают на крупнейших производственных предприятиях Псковской области - в ООО «Псков-Полимер», ООО «Титан-Полимер», ООО «СКТ-Групп». На площадках студенты познакомятся с современными технологиями и условиями труда, а также пообщаются с действующими специалистами компаний.

В завершение проекта студенты посетят Кадровый центр Пскова и Псковского района. Здесь они пройдут профпробы и попробуют себя в роли сотрудников кадрового центра «Работа России».

Напомним, проект «Больше, чем работа» стартовал в 2022 году и входит в долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Это реальная возможность для студентов погрузиться в мир профессий и понять, что их ждет на рынке труда, получить полезную информацию о карьерных возможностях и стать кандидатами на трудоустройство в выбранном регионе.

Следующую группу из 60 старшеклассников по проекту «Больше, чем работа» Псковская область примет уже 07 декабря.