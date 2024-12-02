Общество

Псковский музей приглашает спасти Новый год

Псковский музей приглашает на новую программу – «Новогоднюю канцелярию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

«Это история о том, как замечательный праздник оказался под угрозой из-за рассеянности Деда Мороза. И вам предстоит во всем разобраться и спасти новогоднее торжество. Но обо всем по порядку», - отметили в учреждении.

По прибытии в Псков внучка Деда Мороза Снегурочка получает письмо. Оказывается, что в Приказной палате (псковской администрации) у дедушки остались незавершенные дела. Пока их не закончить, Новый год не настанет. На этом настаивает принципиальный блюститель закона дьяк Феодосий Филиппович.

Чтобы спасти главный праздник, вам нужно уладить все канцелярские неурядицы сказочных героев. Вы познакомитесь с работой Приказной палаты, сможете изготовить свою личную печать и как следует приготовитесь к празднованию Нового года.

Программа предназначена для учащихся 1-5 классов и проводится для организованных групп по предварительным заявкам.

Где: Приказная палата Псковского кремля (Кремль, 4). Телефон для записи: +78112331065.