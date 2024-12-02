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День заказов подарков и написания писем Деду Морозу отмечают 4 декабря

В преддверии Нового года, 4 декабря, отмечается особый праздник — День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Этот день посвящён всем, кто верит в чудеса и с нетерпением ждёт наступления Нового года.

В этот день во многих странах мира начинают работать специальные почтовые службы, которые принимают письма для Деда Мороза. Дети и их родители могут отправить письма с пожеланиями, которые обязательно дойдут до седовласого волшебника.

Выбор даты для праздника не случаен. В это время все готовятся к Новому году, украшают ёлки и ждут чудес. Самое время загадывать желания и писать письма Деду Морозу. К тому же, за оставшееся время письма успеют дойти до адресата.

Согласно статистике, каждый год российский Дед Мороз получает миллионы писем и сообщений по электронной почте от детей со всей России и стран СНГ. В его резиденции в Великом Устюге есть даже отдельное здание для хранения писем.

Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно поверить в сказку. Некоторые начинают писать письма заранее, ещё до 4 декабря, и первые письма приходят в Великий Устюг уже в ноябре.

Дед Мороз внимательно относится ко всем письмам, независимо от того, кто их написал. Сказочная Почта (помощники зимнего волшебника) отвечает на все письма, главное, чтобы был указан обратный адрес. По их наблюдениям, с каждым годом желания и просьбы детей становятся всё более сложными. Если раньше дети просили куклу, велосипед, джинсы или животное, то сейчас их запросы заметно выросли. Многие мечтают о компьютере, айфоне, мопеде, роликовых коньках или самолёте. Некоторые даже указывают адрес магазина. Иногда в письмах встречаются необычные просьбы, например, найти хорошую работу для родителей или жениха для сестры.

Дед Мороз в каждой стране имеет разные имена, а его прообразами были совершенно разные «персонажи». Так, историки утверждают, что прототипом Санта Клауса (Santa Claus) был вполне реальный человек — архиепископ Николай, который жил в 4 веке в турецком городе Мира и совершил за свою жизнь много добрых дел, поэтому после смерти его объявили святым. Со временем святой Николай «трансформировался» в доброго старца, который исполняет добрые желания и дарит детям подарки. А поскольку день его памяти у западных христиан приходится на 6 декабря, то ассоциироваться он стал с Рождеством и Новым годом. Считается, что Санта Клаус живёт за Полярным кругом в Лапландии, которая с 1984 года официально решением ООН провозглашена «Землей Санта Клауса».

Российского зимнего волшебника зовут Дед Мороз. Он в фольклоре восточных славян присутствовал с древнейших времён под именами Трескун, Морозко, Студенец и считался царём всех зимних месяцев, духом холода. Раньше в деревнях накануне Рождества практиковалось его «кормление», или задабривание. Старший мужчина в семье выходил на порог с ложкой киселя и «угощал» им Трескуна, пишет calend.ru.

Под Новый год все мы на некоторое время становимся детьми, верим в чудеса и сказки. Так почему же не написать Деду Морозу письмо, в котором и рассказать о своей мечте? А тем более привлечь к этому процессу и детей. Ведь для них Дед Мороз — это сказка, которая становится реальностью, а в детстве волшебство просто необходимо, как и вера в Деда Мороза. Так утверждают психологи.

По их мнению, чем дольше маленький человечек будет верить в Деда Мороза, тем лучше, так в подсознании формируется твёрдая уверенность: чудеса возможны. Во взрослой жизни вера в чудо — один из очень важных защитных механизмов психики человека. К тому же люди, верящие в чудеса, вырастают общительными, открытыми и уверенными в себе.

Поэтому к написанию письма Деду Морозу следует подойти весьма ответственно. Этот процесс не только поможет вам узнать, какой подарок хочет получить ваш малыш на Новый год, но и потребует от ребёнка проявить все свои творческие способности и фантазию. Главное, не вмешиваться в процесс написания письма, даже если ребёнок допускает ошибки. Ценность такого письма — обращение к Дедушке Морозу без посредников. Если ваш ребёнок ещё мал и не умеет писать, помогите ему. Например, желаемый подарок можно нарисовать или сделать аппликацию. Пусть малыш сам вложит письмо или картинку в конверт и бросит его в почтовый ящик.

Напоминаем адрес резиденции российского Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза (или электронный адрес: info@pochta-dm.ru).

Нередко в строке адресата встречается надпись детской рукой: «Деду Морозу, лично». Но на почте прекрасно знают, куда его отправить, и оно всё равно доходит до адресата.