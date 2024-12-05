Общество

Музейщики «Михайловского» — волонтёрам: Творите добро, и оно вернётся вам приумноженным

Международный день волонтёра отмечается сегодня, 5 декабря. С давних времён люди помогали друг другу, не ожидая вознаграждения за своё участие, однако в современном понимании волонтёрство начало формироваться в XIX столетии, а сам праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году в знак признания и благодарности людям, занимающимся добровольческой деятельностью, их вклада в благополучие социума и улучшение жизни нуждающихся по всему миру. В нашей стране Международный день волонтёра официально отмечается с 2017 года по указу президента РФ об учреждении Дня добровольца. Основная цель торжества — напомнить о значимости добрых дет и привлечь людей к активному участию в них.

Пушкинские доброхоты восстанавливают утраченную берёзовую аллею в мемориальной усадьбе «Михайловское». Весна-2024. Фото: Пушкинский заповедник

Самым ярким образцом волонтёрского движения в Псковской области можно назвать движение Пушкинских доброхотов в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Добровольные помощники массово приезжают в музей с середины XX века. Первый послевоенный директор «Пушкинского уголка», легендарный музейщик С.С. Гейченко в своё время назвал сам факт встречи молодых людей со Святогорьем «пушкинской прививкой» и именно с его лёгкой руки волонтёров в музее стали называть старинным русским словом «доброхоты». Это определение и по сей день не утратило своей силы и глубины, — убеждены в «Михайловском»

Напомним, что в только этом доброхотском сезоне в Пушкинском заповеднике работали порядка четырёхсот человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Себежа, Набережных Челнов, Перми, посёлка Карсун Ульяновской области и других населённых пунктов России, а также несколько белорусских семей — всего 18 доброхотских отрядов. Одной из особенностей этого сезона стало то, что на добровольческих началах сезонные хозяйственные и даже отдельные исследовательские работы в «Михайловском» выполняли не только школьники и студенты, но и взрослые.

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Небольшую фотогалерею о доброхотском сезоне-2024 музей-заповедник «Михайловское» разместил сегодня в своём официальном сообществе в социальной сети. «Мы от всей души поздравляем наших доброхотов! Мир не без добрых людей, и вы — тому подтверждение. Пусть ваша инициатива станет примером для других. Пусть времени и сил хватает на всё запланированное и намеченное. Творите добро, и оно вернётся вам приумноженным», — написали в своём поздравлении музейщики «Михайловского».