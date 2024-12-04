Общество

Стипендию губернатора за достижения в области культуры и искусства получат шесть псковичей

Шесть студентов из Псковской области в течение учебного года будут получать стипендию для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства. Сумма ежемесячной выплаты составляет 5 тысяч 400 рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Согласно документу, с 1 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года ежемесячные стипендии установлены выпускникам Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Это студентки Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Татьяна Крылова и Анастасия Прокофьева, студентки Российской академии музыки имени Гнесиных Алина Лексунова и Анастасия Куклина, студентка Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Ева Кальцанова, Кроме того, в списке стипендиатов — выпускник Детской школы духовой музыки Пскова, студент 1 курса колледжа искусств Арсений Зимин.

«В багаже каждого стипендиата – отличная учёба, победы на всероссийских конкурсах, участие в культурных акциях, научные статьи и публикации, активная концертная и волонтёрская работа», - отметил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.