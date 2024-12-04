Общество

Ежегодный экологический диктант написали в Пскове в шестой раз

Экологический диктант прошел на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Экологический диктант - это проект, который реализуется на территории Российской Федерации шестой год подряд. Впервые он прошел в 2019 году.

В 2024 году основными темами эко-диктанта стали Красная книга; экотуризм и заповедные территории.

«Каждый год офлайн площадка собирает представителей разных профессий, культур, поколений, стран, что доказывает, что экология - это дело каждого. В этом году диктант писали 20 человек. Главная миссия экологического диктанта - это повышение уровня экологической грамотности населения», - поделилась заведующая сектором экологической информации Алина Петрова.

Добавим, завтра, 5 декабря, диктант планируют писать в областном институте повышения квалификации работников образования.