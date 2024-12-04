Общество

Губернатор вручил первые почетные знаки «Заслуженный юрист Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил первые нагрудные знаки к званию «Заслуженный юрист Псковской области» семи представителям профессии. Торжественная церемония прошла в среду, 4 декабря, в правительстве региона и была приурочена к профессиональному празднику — Дню юриста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Еще 8 специалистов награждены почетными грамотами губернатора Псковской области и благодарственными письмами правительства региона. В рамках церемонии отмечены юристы, которые имеют личные заслуги в правотворческой деятельности, защите прав, свобод и законных интересов жителей региона. Среди награжденных — также специалисты юридических служб в отставке.

Губернатор поздравил собравшихся и всех представителей юридической сферы с профессиональным праздником. «Ваша работа непростая: требует глубоких знаний, честности, принципиальности и особого профессионализма. Зачастую она незаметна для простых граждан, но на самом деле пропитывает все сферы нашей деятельности. Вы защищаете права и свободы граждан, отстаиваете интересы государства, выполняете свою роль в сфере безопасности экономики. Благодарю вас за труд. Мы в течение года принимаем более ста законов. Ежегодно я подписываю более 500 нормативных актов. Это все направлено на динамичное развитие нашей Псковской области», — отметил Михаил Ведерников.

В рамках торжественной церемонии несколько награжденных обратились с ответными словами к главе региона.

Так, заместитель руководителя аппарата Псковского областного Собрания депутатов — начальник правового управления Любовь Цибулькина обратила внимание на готовность юристов к сотрудничеству и взаимопомощи: «Когда необходимо, юристы разных государственных органов объединяются и находят ту единственно верную формулировку, которая потом присутствует в законодательстве области. Спасибо вам, коллеги, за содействие».

Любовь Цибулькина поблагодарила губернатора за внимание к юридической области. «Ваша инициатива по учреждению звания "Заслуженный юрист Псковской области" — яркое тому подтверждение. Очень приятно и почетно быть сегодня в числе тех, кого наградили этим знаком», — отметила она.

Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области в отставке Лариса Рутковская, которая проработала в судебной сфере почти 30 лет, поблагодарила губернатора за внимание и подчеркнула, что почетное звание будет носить с гордостью.

Напомним, новая региональная награда — звание «Заслуженный юрист Псковской области» — установлена в 2023 году по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.