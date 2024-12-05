Общество

Типичный пскович. ИНФОГРАФИКА

В конце года принято подводить итоги. Цифры за текущий год служители статистики еще собирают. Так что посмотрим, какими мы встречали 1 января 2024 года.

Если опираться на цифры, то типичный житель Псковской области – это жительница, женщин у нас больше, чем мужчин. Она горожанка, живет в Пскове или в Великих Луках, а если недавно переехала, то, скорее всего, купила квартиру в одной из новостроек Псковского района. Родилась она, вероятно, во время хрущевской оттепели или горбачевской перестройки. Замуж рано не выскакивала, возможно, уже успела развестись. Ребенок у нее один, а зарплата немногим более 40 тысяч рублей. Итак, присмотримся повнимательнее.