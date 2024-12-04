Новогодние инсталляции продолжают устанавливать в Пскове

Новогодние инсталляции в виде мыши и оленя установили в Детком парке города Пскова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также в Детском парке поставили сверкающую инсталляцию Псковского Кремля.
Рядом с Псковским академическим театром драмы имени А.С. Пушкина установили аллею из узорных арок.
Помимо этого, несколько дней назад новогодние инсталляции появились в разных район города Пскова. Большие новогодние шары установили на площади Ленина, а также окончательно украшен Ольгинский мост.