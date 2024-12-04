Общество

Новогодние инсталляции продолжают устанавливать в Пскове

Новогодние инсталляции в виде мыши и оленя установили в Детком парке города Пскова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также в Детском парке поставили сверкающую инсталляцию Псковского Кремля.

Рядом с Псковским академическим театром драмы имени А.С. Пушкина установили аллею из узорных арок.

Помимо этого, несколько дней назад новогодние инсталляции появились в разных район города Пскова. Большие новогодние шары установили на площади Ленина, а также окончательно украшен Ольгинский мост.

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Напомним, что ранее глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) сообщил, что новые новогодние украшения для Пскова в этом году не закупались.