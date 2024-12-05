Общество

Михаил Ведерников: «Земский муниципальный служащий» позволит изменить качество управления

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии принятия бюджета на следующий год провел совещание, посвященное обсуждению итогового варианта регионального проекта «Земский муниципальный служащий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Актуальность программы очевидна. Главы муниципальных образований постоянно говорят о дефиците кадров, обращают внимание на необходимость повышения квалификации тех, кто уже работает. Разрез вакантных должностей большой — от ведущего специалиста до первого заместителя главы администрации муниципального образования», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что новый проект, старт которого запланирован на 2025 год, создан по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем». Он содержит комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, который принимал участие в обсуждении, согласился, что подобный проект для региона важный и востребованный, учитывая ту роль, которую играет местное самоуправление в решении вопросов на местах.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова перечислила составляющие проекта «Земский муниципальный служащий», который включает в себя единовременную денежную выплату молодым специалистам, впервые поступившим на муниципальную службу, участие в программе «Псковский гектар» и предоставление молодым специалистам служебного жилья или компенсация найма жилого помещения. Акцент при формировании программы сделали и на институте наставничества для молодых специалистов.

«Муниципальные служащие на местах играют особое, стратегическое значение. При их непосредственном участии реализуются национальные проекты, поэтому от качества кадрового состава будет зависеть и этот показатель. Комплекс мер затрагивает самый широкий круг вопросов — от профориентации школьников, работы со студентами, привлечения молодых специалистов до мероприятий по формированию престижа муниципальной службы, обеспечению профессионального роста действующих муниципальных служащих и формированию кадрового резерва», — добавила Елена Тимашова.

Она сообщила, что в регионе договор целевого обучения на этот учебный год с органами МСУ заключили девять студентов. В части повышения квалификации уже апробирован пилотный проект на базе Псковского государственного университета. Сейчас 26 муниципальных служащих проходят программу профпереподготовки «Государственное и муниципальное управление: современные технологии». В дальнейшем учебный план может быть скорректирован по итогам первого курса обучения и обратной связи от участников.

Губернатор подчеркнул, что к организации обучающих мероприятий необходимо подключать и созданную Корпоративную академию Псковской области.

В части профориентационной работы со школьниками Локнянский и Пыталовский муниципальные округа готовы выступить пилотными площадками, где в школах будет внедрен элективный курс «Основы местного самоуправления».

Михаил Ведерников в ходе обсуждения отметил внимание на важность проекта и дал ряд рекомендаций, которые будут учтены при его доработке. Финальная версия будет представлена ко встрече с фракциями Псковского областного Собрания. «Престиж муниципальной службы необходимо поднимать. С внедрением программы изменится качество управления и подходов, будет сокращаться дефицит кадров. Мы дадим социальный лифт для молодых специалистов на сельских территориях», — заключил Михаил Ведерников.