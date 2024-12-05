Общество

Александр Козловский: Волонтеры вдохновляют своим примером

Своим примером волонтеры вдохновляют окружающих делать добрые дела. Таким мнением поделился депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, поздравляя волонтеров с Днем добровольца в своем Telegram-канале.

«С Днем добровольца, дорогие земляки! Это праздник людей с большим сердцем, готовых бескорыстно помогать другим. Они делают наш мир лучше и добрее. Их труд бесценен, ведь они дарят свою заботу и внимание тем, кто в них нуждается. Большой вклад добровольцы вносят и в дело помощи участникам СВО и их близким», - написал Александр Козловский.

Он также отметил, что в Псковской области сложилась большая добровольческая семья, сплоченная борьбой с вызовами времени.

«Мы стали сильнее. Спасибо вам, дорогие волонтёры, за вашу отзывчивость, доброту и готовность прийти на помощь! Вы вдохновляете своим примером. Пусть ваша энергия никогда не иссякнет, а ваши добрые дела продолжают приносить радость и счастье людям!» - дополнил депутат.