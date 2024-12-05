Общество

На 90% проверенных земель в Псковской области специалисты Россельхознадзора выявили нарушения

Более 700 контрольно-надзорных мероприятий провели в Псковской области сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора с начала года. Об этом сообщила начальник отдела земельного надзора Ольга Алексеева на пресс-конференции ведомства по итогам 2024 года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора

«В Псковской области, как в принципе и везде, чаще всего наблюдается зарастание земель сорняком», - сказала Ольга Алексеева.

Всего было проверено 57 тысяч га земли, из которых на 54 тысяч га выявили нарушения. «То есть 90% проверенных земель были с нарушениями», - отметила начальник.

Сначала специалист Россельхознадзора выносит предостережения, которые не несут за собой штрафов. В случае его неисполнения на физические лица накладывается штраф от 20 до 40 тысяч рублей, на юридические лица - 400-700 тысяч, а также предписание, которое обязательно для исполнения. Если нарушение не устраняется, то по статье 19.5 КоАП РФ собственник привлекается к ответственности через суд.