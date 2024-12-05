Общество

Более 4 тысяч дополнительных выходных дней для ухода за детьми с инвалидностью оплатили псковичам

Работающим на основании трудового договора родителям, опекунам и попечителям предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьми с инвалидностью. В текущем году отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило более 4 тысяч таких дополнительных выходных дней, на эти цели было направлено свыше 15 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

«За календарный год в общей сложности можно воспользоваться 48 дополнительными выходными днями. Оплата производится в размере среднего заработка работника. Дополнительные выходные дни можно оформлять ежемесячно, в течение календарного месяца можно использовать от одного до четырех дней. Использовать дни может один из родителей ребенка с инвалидностью, либо они могут быть разделены родителями между собой по своему усмотрению. К примеру: три дня берет мама, один день — папа, или по два дня каждый. При этом даты могут совпадать. Важно, чтобы общее количество дней ухода в одном календарном месяце не превышало 4 дней. Также их можно накапливать в течение календарного года, чтобы потом однократно объединить в отпуск продолжительностью до 24 дней», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Если в семье несколько детей с инвалидностью, количество выходных дней пропорционально не увеличивается. Дополнительные выходные нельзя добавить к очередному оплачиваемому отпуску, к отпуску без сохранения зарплаты, а также к отпуску по уходу за ребенком до 3-х лет. Также их нельзя перенести на следующий год, то есть накопленные дни нужно использовать в течение того года, когда они накоплены.

Для оформления таких выходных дней следует подать заявление работодателю. При этом потребуется справка с места работы второго родителя с информацией о количестве предоставленных ему дней или о том, что таким правом второй родитель не воспользовался.

Если остались вопросы, задать их специалистам отделения СФР по Псковской области можно по телефону регионального контакт-центра: 8 800 200 00 98 (пн-чт с 8.30 до 18.00, пт 8.30-15.30, звонок бесплатный).