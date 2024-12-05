Общество

Международный тест по истории Великой Отечественной войны можно пройти онлайн

Международный тест по истории Великой Отечественной войны 6 декабря можно будет пройти онлайн с любого устройства. Об этом региональный координатор «Теста по истории Великой Отечественной войны», член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Максим Ермолин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Тест проводится весь день (6 декабря). Каждая площадка определяет свое время проведения, но единое время - 11.00. Любой гражданин, проживающий на территории Псковской области, может также перейти на сайт большаяистория.рф и через телефон или компьютер пройти тест. Главной площадкой региона является Псковской областное Собрание депутатов», – рассказал Максим Ермолин.

Напомним, все муниципальные округа и районы Псковской области 6 декабря будут участвовать в «Тесте по истории Великой Отечественной войны».

Международная акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года, традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Тестирование будет проходить как в сети Интернет, так и в офлайн-формате. За день до начала акции в регионе зарегистрировано 149 площадок.