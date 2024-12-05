Общество

Международный тест по истории Великой Отечественной войны может быть расширен

Международный тест по истории Великой Отечественной войны может быть расширен. Об этом региональный координатор «Теста по истории Великой Отечественной войны», член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Максим Ермолин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вопрос расширения теста актуален. Конечно, уже произошло много значимых военных событий. Это и Афганистан, и специальная военная операция. Стоит учесть, что сами участники СВО примут участие в тесте. Мы рассмотрим предложение по созданию теста современной истории, локальных конфликтов. Это может быть одним из вариантов расширения акции. Современная история еще идет, и вопросов в ней множество, не все мы можем добавить в тест», – рассказал Максим Ермолин.

Член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Анна Мизгирёва отметила, что это должен быть отдельный тест.

«Великая Отечественная война – это огромный блок информации. Там за 15 лет проведения все вопросы не рассмотреть», – сказала она.

Напомним, все муниципальные образования Псковской области 6 декабря будут участвовать в «Тесте по истории Великой Отечественной войны».

Международная акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года, традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Тестирование будет проходить как в сети Интернет, так и в офлайн-формате. За день до начала акции в регионе зарегистрировано 149 площадок.