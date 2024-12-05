Международный тест по истории Великой Отечественной войны может быть расширен. Об этом региональный координатор «Теста по истории Великой Отечественной войны», член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Максим Ермолин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Вопрос расширения теста актуален. Конечно, уже произошло много значимых военных событий. Это и Афганистан, и специальная военная операция. Стоит учесть, что сами участники СВО примут участие в тесте. Мы рассмотрим предложение по созданию теста современной истории, локальных конфликтов. Это может быть одним из вариантов расширения акции. Современная история еще идет, и вопросов в ней множество, не все мы можем добавить в тест», – рассказал Максим Ермолин.
Член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Анна Мизгирёва отметила, что это должен быть отдельный тест.
«Великая Отечественная война – это огромный блок информации. Там за 15 лет проведения все вопросы не рассмотреть», – сказала она.
Напомним, все муниципальные образования Псковской области 6 декабря будут участвовать в «Тесте по истории Великой Отечественной войны».
Международная акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года, традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Тестирование будет проходить как в сети Интернет, так и в офлайн-формате. За день до начала акции в регионе зарегистрировано 149 площадок.