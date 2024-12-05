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Общество

Поддержку военнослужащих обсудили с сенаторами на круглом столе в Великих Луках

05.12.2024 15:35|Псков

С рабочим визитом город Великие Луки посетили сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук, за круглым столом в администрации города прошла встреча с членами семей участников специальной военной операции, где обсуждались волнующие вопросы и оказание помощи в решении возникающих проблем.

Фотографии: администрация Великих Лук

На встрече присутствовали представители правительства Псковской области и руководства города, регионального штаба комитета семей воинов Отечества и филиала фонда «Защитники Отечества», сотрудники военной прокуратуры и военкоматов, психолог и другие специалисты.

Открыл встречу заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, который выразил слова искренней благодарности от руководства Великих Лук Алексею Наумцу за поддержку и внимание к городу. Также Сергей Гусев сердечно приветствовал Наталью Мельникову в новом статусе сенатора от Псковской области.

«Уверен, что наша совместная работа будет активной и принесёт положительные результаты», - сказал Сергей Гусев.

Далее он проинформировал о проделанной в городе работе по поддержке военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации. 

«Жители города воинской славы Великие Луки с первых дней начала специальной военной операции начали оказывать нашим военнослужащим и мобилизованным воинам всестороннюю поддержку», - подчеркнул Сергей Гусев.

Он рассказал присутствующим о том, что в Великих Луках всё это время совместными усилиями городской власти, общественных организаций и объединений, при активном участии промышленников и предпринимателей города на регулярной основе формируются грузы для фронта. Также специальный штаб, созданный в городе, проводит встречи с самими военнослужащими, которые приезжают в отпуск. Отдельным направлением работы является поддержка ветеранов специальной военной операции. Большое внимание со стороны власти уделяется семьям военнослужащих. 

«Данное направление для руководства Великих Лук тоже находится в числе приоритетных. Мы понимаем, насколько важно сделать всё возможное, чтобы семьи участников специальной военной операции чувствовали постоянную поддержку власти. Эта работа в Великих Луках организована и ведётся системно с самого начала СВО. В ней участвует и органы местного самоуправления, и общественные организации. В городе обеспечиваются все меры поддержки, предусмотренные на федеральном, региональном и местном уровнях. При администрации города создана рабочая группа по работе с семьями и лицами, призванными на военную службу в условиях частичной мобилизации. В её составе – ответственные работники муниципальных структур, военного комиссариата, службы социальной защиты и других ведомств. В рамках рабочей группы организован обмен сведениями об обращениях членов семей участников СВО, отработка и реализация конкретных мероприятий по оказанию помощи членам семей и близким родственникам наших воинов. С семьями участников СВО ведётся постоянный диалог для своевременного выявления возникающих у них проблем, оперативного реагирования и решения. С этой целью, в том числе, организуются встречи членов семей военнослужащих с представителями городской власти», - рассказал также Сергей Гусев.

Алексей Наумец главной задачей своего визита обозначил решение максимального количества имеющихся вопросов. Сенатор подчеркнул, что членам семей участников СВО нужно уделять особое внимание.

«В своем ежегодном послании верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин сказал, что участники СВО – это наша элита. Сказал особое внимание уделять людям – тем, кто сейчас с оружием в руках защищает интересы нашей страны, и их семьям. Наша задача, как я вижу, чтобы социальные вопросы и гарантии, которые определены законами, были реализованы», - обратился к залу Алексей Наумец.

Выступила и коллега Алексея Наумца по Совету Федерации Наталья Мельникова, которая с недавнего времени также является сенатором от Псковской области.

«Хочу сказать, что вы большие молодцы. Работа у вас проводится огромная, я это вижу, чувствую и понимаю. С фондом "Защитники Отечества" мы работаем плотно. Думаю, дальше мы будем работать ещё конструктивнее и плодотворнее», - подчеркнула Наталья Мельникова.

В администрации отметили, что встреча получилась плодотворной. Участники мероприятия в режиме открытого диалога задавали свои вопросы и получали конкретные ответы или решения. Вопросы касались выплат, поиска пропавших без вести бойцов, присвоения статуса ветерана боевых действий, других актуальных тем.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Гусев Сергей Георгиевич Первый заместитель главы города Великие Луки
Мельникова Наталья Геннадьевна Депутат Псковской городской Думы по округу №5, управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наумец Алексей Васильевич Член Совета Федерации от Псковской области
Теги: #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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