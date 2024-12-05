Общество

Более 100 вылетов совершила санавиация в Псковской области с начала года

С 1 января по 5 декабря 2024 года в Псковской области было совершено 108 вылетов санитарной авиации, сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Одним из наиболее ярких примеров использования санитарной авиации стал случай в селе Чернёво Гдовского района, где фельдшер сообщил о сильных болях в сердце у работника пилорамы. Из-за удалённости от медицинских учреждений было принято решение о вызове санитарной авиации. Вертолёт оперативно доставил пациента в Псковскую областную клиническую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Санитарная авиация наиболее часто используется в Гдовском, Порховском, Дедовичском и Стругокрасненском районах. За отчётный период за помощью чаще всего обращались люди в возрасте от 10 до 89 лет, пишет «МК в Пскове»

Следует отметить, что в 2024 году количество вылетов санитарной авиации увеличилось по сравнению с 2023 годом: если в прошлом году было совершено 68 вылетов, то в этом году их количество достигло 108.