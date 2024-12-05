Псковские приставы напомнили о запрете на получение подарков

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области обращает внимание граждан на важный аспект работы сотрудников органов принудительного исполнения — запрет на получение подарков. Данный запрет является важной частью антикоррупционной политики и призван обеспечить прозрачность и честность в работе государственных служащих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Изображение: УФССП России по Псковской области
Запрет на получение подарков сотрудниками органов принудительного исполнения и государственными гражданскими служащими регламентируется несколькими ключевыми законами:
Гражданский кодекс Российской Федерации также содержит положения, которые могут касаться вопросов подарков и обязательств сторон, что подчеркивает важность соблюдения норм гражданского законодательства в контексте государственной службы, заметили приставы.
«Запрет на получение подарков направлен на предотвращение коррупции и злоупотреблений со стороны государственных служащих. Прием подарков может создавать конфликты интересов и подрывать доверие общества к органам власти. Граждане должны быть уверены, что решения, принимаемые судебными приставами, основываются на законе, а не на личных выгодах или интересах. УФССП России по Псковской области напоминает, что соблюдение закона и этических норм — это общая ответственность как государственных служащих, так и граждан. Только совместными усилиями мы можем создать более прозрачную и честную систему управления», - заключили в ведомстве.