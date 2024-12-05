Общество

Псковские приставы напомнили о запрете на получение подарков

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области обращает внимание граждан на важный аспект работы сотрудников органов принудительного исполнения — запрет на получение подарков. Данный запрет является важной частью антикоррупционной политики и призван обеспечить прозрачность и честность в работе государственных служащих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Изображение: УФССП России по Псковской области

Запрет на получение подарков сотрудниками органов принудительного исполнения и государственными гражданскими служащими регламентируется несколькими ключевыми законами:

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» — этот закон устанавливает основные принципы и нормы, регулирующие деятельность государственных служащих, включая вопросы этики и конфликта интересов. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» — данный закон направлен на борьбу с коррупцией в государственных органах, включая запрет на получение взяток и подарков, что способствует повышению доверия граждан к государственным учреждениям. Федеральный закон от 01.10.2019 №328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации» — этот закон детализирует правила и нормы, касающиеся работы судебных приставов, включая этические нормы и запреты на получение подарков.

Гражданский кодекс Российской Федерации также содержит положения, которые могут касаться вопросов подарков и обязательств сторон, что подчеркивает важность соблюдения норм гражданского законодательства в контексте государственной службы, заметили приставы.

«Запрет на получение подарков направлен на предотвращение коррупции и злоупотреблений со стороны государственных служащих. Прием подарков может создавать конфликты интересов и подрывать доверие общества к органам власти. Граждане должны быть уверены, что решения, принимаемые судебными приставами, основываются на законе, а не на личных выгодах или интересах. УФССП России по Псковской области напоминает, что соблюдение закона и этических норм — это общая ответственность как государственных служащих, так и граждан. Только совместными усилиями мы можем создать более прозрачную и честную систему управления», - заключили в ведомстве.