Общество

Виктор Остренко: Внесем предложение профинансировать капремонт Пыталовского музея Дружбы народов

В начале декабря в Псковской области стартовала традиционная декада приемов граждан депутатами от партии «Единая Россия». Результатам своих приемов заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Депутат отметил, что в общественной приемной «Единой России» прием ведут депутаты, представляющие город Псков в областном Собрании, а в районах проходят встречи с депутатами, избранными от муниципальных районов и округов.

«В 10 округ, который я представляю, входят четыре муниципалитета — Печорский, Палкинский, Пыталовский и Красногородский. Декаду приемов я начал с Пыталовского района, где провели ряд запланированных встреч», — рассказал Виктор Остренко.

Одним из обращений стало требование капитального ремонта для Пыталовского музея Дружбы народов.

«Крыша здания прохудилась, что отражается на состоянии внутренних помещений и сохранности экспозиции. Нам необходимо решить ряд конструктивных вопросов, учитывая статус объекта культурного значения. Безусловно, и району, и области важно развивать краеведческое направление работы, ведь именно с таких музеев начинается интерес детей к истории и культуре родного края. Мы будем предлагать финансирование этого объекта через согласительную комиссию по бюджету», - поделился Виктор Остренко.

Второй стала коллективная встреча в деревне Носово, где жители подняли проблему неудовлетворительного качества мобильной связи.

«Приграничные территории особенно страдают от этого, так как находятся в зоне иностранного роуминга. Несколько лет назад удалось частично решить проблему, установив дополнительные вышки сотовой связи в Линово и Мирном. Теперь Носово на очереди. Но для этого гражданам нужно активно участвовать в процедуре электронного голосования за приоритетность установки ретранслятора», — подчеркнул депутат.

Также жители Линовской волости обратили внимание на состояние дороги, соединяющей Родовое, Мирный, Линово и Пыталово: «Дорога грунтовая, активно эксплуатируется сельхозпредприятиями и требует особого внимания. Мы уже подготовили обращение в комитет по транспорту и дорожному хозяйству и продублируем этот вопрос в процессе подготовки ко второму чтению бюджета области».

Виктор Остренко выразил благодарность местным жителям и руководителям муниципалитетов за активное участие в совместной работе, добавив, что декада приемов граждан продолжится.