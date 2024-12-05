Общество

40 пассажиров за 4 минуты спасли сотрудники МЧС на учениях в аэропорте «Псков»

Учения по спасению пассажиров в условиях пожара проводили сотрудники МЧС в международном аэропорту Псков имени княгини Ольги. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Фотографии: аэропорт «Псков»

По легенде, самолёт SSJ-100 совершил жёсткую посадку. Борт с 40 пассажирами и четырьмя членами экипажа оказался в луже горящего топлива.

Чрезвычайную ситуацию ликвидировали 8 пожарных. Им удалось эвакуировать пассажиров с экипажем всего за 4 минуты.

Подобные учения проводятся, чтобы проверить готовность служб аэропорта к реагированию на ЧС и отработать навыки тушения огня и спасения людей. С ролью пострадавших успешно справились сотрудники аэропорта.

«Международный аэропорт "Псков" имени княгини Ольги отвечает всем требованиям безопасности. За противопожарное обеспечение полётов и объектов инфраструктуры аэропорта отвечает аварийно-спасательная команда. 24/7 на дежурстве в этом подразделении находятся 30 высококлассных специалистов», - отметили в аэропорте.