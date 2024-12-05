Общество

Алгоритм действий для жертв мошенников подготовили в прокуратуре Пскова

Тем, кто стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел с соответствующим заявлением. В заявлении следует максимально подробно рассказать обо всех обстоятельствах происшедшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

При совершении перевода денег по мобильной сети рекомендуется незамедлительно сообщить о факте телефонного мошенничества в абонентскую службу мобильного оператора, который обслуживает номер преступника, поскольку принятие экстренных мер может позволить заблокировать перевод и вернуть деньги.

«Для того, чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо следовать определенным правилам. Если получен звонок с просьбой о срочной денежной помощи для известного вам лица (к примеру, знакомого или родственника), не следует принимать решение сразу, идя на поводу у позвонившего. Необходимо проверить полученную информацию, самостоятельно перезвонив вышеуказанным лицам или связаться с ними иными способами, - пояснили в прокуратуре.

Категорически нельзя: