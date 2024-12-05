Депутаты, ветераны и молодёжь ответили на вопросы «Теста по истории Великой Отечественной войны»

В Псковском областном Собрании депутатов, ставшем в этом году главной региональной площадкой проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», депутаты, молодёжь и ветераны прошли тестирование и обменялись мнениями о важности сохранения исторической памяти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов
Ежегодное мероприятие, региональным координатором которого выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, открыл вице-спикер Виктор Остренко.
С видеообращением к участникам тестирования обратился научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, подчеркнув, что в преддверии 80-летия Великой Победы тематика вопросов теста связана с победным 1945 годом.
Также в видеоформате к молодой аудитории обратился один из инициаторов реализуемого с 2015 года проекта Дмитрий Шатунов: «Важно, чтобы вы узнали что-то новое и рассказали об этом вашим друзьям, семье или в социальных сетях. Таким образом, мы вместе будем защищать нашу общую историю от придуманных фейков».
Региональный координатор проекта Максим Ермолин сообщил, что в этом году в Псковской области поставлен рекорд по количеству зарегистрированных площадок – их 174. «Мы видим, что заинтересованность жителей области в участии в этой акции растёт с каждым годом – на этот раз присоединились все без исключения муниципалитеты. Но у нас как у организаторов нет прямой задачи увеличивать количество участников и площадок. Цель акции заключается в другом – сохранить в наших умах и сердцах память о тех годах и наших героических предках», - поделился член Молодёжного парламента.
От областного Совета ветеранов выступил областного Собрания Анатолий Копосов. Экс-депутат пяти созывов признался, что впервые участвует в акции и ему хотелось бы, чтобы вопросы теста были связаны не только с общей историей Великой Отечественной войны, но и с событиями военных лет на территории Псковской области.
В ответ на слова ветерана Виктор Остренко заметил, что в предыдущие годы в тестах был региональный компонент, который разрабатывался при участии членов Молодёжного парламента. Эта традиции, как пообещал депутат, продолжится – к 9 мая будет организовано мероприятие, посвящённое истории Псковской области в контексте Великой Отечественной войны.
Заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова подтвердила, что проведение патриотических акций очень важно для молодёжи.
От депутатского корпуса в тестировании приняли участие вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков и председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Оба депутата не в первый раз становятся участниками международной акции, приуроченной ко Дню неизвестного солдата.
«Если мы не знаем свою историю, у нас нет будущего. Знание корней, уважение к предкам – это основа, на которой строится и развивается государство», - сказал Александр Братчиков.
В онлайн-формате акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» продлится до полуночи 6 декабря. Ответить на вопросы теста можно на сайте проекта большаяистория.рф.