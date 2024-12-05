Общество

Продолжается прием заявок в Общественный совет при Избирательной комиссии Псковской области

До 10 декабря идет прием заявок в Общественный совет при Избирательной комиссии Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Орган создан для обеспечения взаимодействия Избирательной комиссии Псковской области с институтами гражданского общества и гражданами при рассмотрении вопросов, подлежащих общественному обсуждению, а также для изучения и анализа общественного мнения.

Подробная информация о требованиях к кандидатам и организациям, их выдвигающим — по этой ссылке.

До 27 декабря идет формирование нового состава молодежной Избирательной комиссии Псковской области.

«Мы ждём активных, целеустремленных молодых людей от 16 до 35 лет, которых интересует избирательный процесс. Формы необходимых документов и дополнительная информация — здесь», - добавили в облизбиркоме.