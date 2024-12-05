Общество

Офис «Росгосстраха» в Опочке переехал на новый адрес

Агентский центр «Опочецкий» псковского филиала «Росгосстраха» торжественно отпраздновал новоселье — теперь офис страховой компании расположен на площади Советской в центре Опочки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Как рассказала руководитель АЦ «Опочецкий» Наталья Батурина, клиенты уже оценили новый офис, отметив, что он современный, светлый и комфортный. Понравился новый офис и сотрудникам агентского центра, в котором помимо руководителя и менеджера агентской группы еще 12 страховых агентов. У многих из них большой стаж работы в «Росгосстрахе», как, например, у Риммы Александровой и Валентины Михайловой, проработавших в компании почти три десятка лет. Более десяти лет проработала страховым агентом Ольга Петрова. Все они, а также Ирина Фролова — лидеры агентского центра по страхованию имущественных рисков жителей Опочецкого муниципального округа.

На торжественную церемонию символического перерезания красной ленточки к сотрудникам АЦ «Опочецкий» приехали руководители филиала «Росгосстраха» в Псковской области во главе с его директором Николаем Басовым. Пришли поздравить своего страховщика и многолетние клиенты АЦ «Опочецкий».

Как отметил Николай Басов, сегодня «Росгосстрах» предлагает жителям Опочецкого округа широкий спектр страховых услуг — начиная от ОСАГО и добровольного автострахования, страхования жилья, жизни и здоровья и заканчивая страхованием домашних питомцев. Директор псковского филиала поздравил коллектив АЦ «Опочецкий» с новосельем, пожелав всем энергии, творческого подхода и удачных решений. А также выразил уверенность, что в новом офисе коллегам будет приятно не только работать, но и отдыхать за чашечкой горячего кофе из новой кофеварки, которую он преподнес в качестве подарка на новоселье.