Общество

Вопросы трудоустройства инвалидов обсудили на заседании в псковском соцгородке

Заседание Совета по делам инвалидов при правительстве Псковской области прошло в пятницу, 6 декабря, в социальном городке Пскова. В нем приняли участие руководство и специалисты профильных региональных комитетов, подведомственных учреждений и общественных организаций. Возглавила заседание первый заместитель губернатора Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники совета обсудили новые положения федерального законодательства по вопросам комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью и переход к работе по новым стандартам. Основные направления комплексной реабилитации — это протезирование, социальная и профессиональная ориентация граждан, оказание ранней помощи детям с инвалидностью и их семьям.

На совещании были подняты вопросы, касающиеся предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости, трудоустройства родителей детей-инвалидов, внеурочной занятости детей-инвалидов и организации их летнего отдыха.

Современные тенденции на рынке труда, развитие дистанционных форматов работы и самозанятости дают родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, возможность самореализовываться и получать дополнительный доход, отметили представители комитета по труду и занятости Псковской области. В настоящее время на единой цифровой платформе «Работа в России» работодателями региона размещено порядка 250 вакансий на неполный рабочий день, порядка 130 с гибким графиком работы, а также варианты удаленного заработка. Кроме того, бесплатное обучение могут пройти инвалиды, все граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и/или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также граждане, ищущие работу.

На совете также были рассмотрены вопросы доступности скорой медицинской помощи для людей с инвалидностью и комплексного сопровождения ветеранов боевых действий и участников СВО.

«Правительство Псковской области прилагает все усилия для создания безопасной и доступной среды для граждан с инвалидностью, стремясь обеспечить равные возможности для всех. Мы продолжаем разрабатывать и внедрять программы, которые помогают открывать двери для людей с ограниченными возможностями, облегчая их доступ к образованию, медицине и рабочим местам. Это не только обязанность, но и наша высокая ответственность перед обществом», — отметила первый вице-губернатор и выразила признательность общественным организациям и объединениям, которые вносят вклад в эту работу.