Общество

Главную новогоднюю ель в Пскове украсят около 2,5 км гирлянд

Новогоднюю ель на Октябрьской площади в Пскове украсят около 2,5 километра гирлянд. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Установка главной городской ёлки на Октябрьской площади уже близится к завершению. В течение нескольких дней символ новогодних праздников украсят около 2,5 километров гирлянд и множество украшений», - рассказал Борис Елкин.

По традиции ель зажгут вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. «И тогда сезон волшебства можно будет считать открытым!» - уточнил глава Пскова.