Общество

Псков удостоен почётного звания «Лидер общественной дипломатии»

Псков удостоен почётного звания «Лидер общественной дипломатии» за активную работу в международной деятельности и продвижение культурных ценностей. В честь 60-летия Международной ассоциации породнённых городов из 150 участвующих городов награду получили всего 12, среди которых два города воинской славы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Фотографии: администрация Пскова

На торжественной церемонии награждения от имени главы города Пскова Бориса Елкина присутствовал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

«Псков - старейший член Международной ассоциации породнённых городов. За время работы в ней наш город заключил более 20 соглашений о партнёрстве и побратимстве и сегодня продолжает активно развивать во всех направлениях дружеские отношения и сотрудничать с городами России, Белоруссии и Китая», - добавили в администрации Пскова.